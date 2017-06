Fotografische Analyse eines Landes

Was macht Österreich aus, und inwiefern haben sich das Bild, das Selbstverständnis und vor allem die Menschen des Landes gewandelt? Die Fotoausstellung „Österreich. Fotografie 1970 – 2000“ zeigt in der Albertina den Aufbruch und Wandel in den drei Jahrzehnten ab 1970 und blickt dabei mit Werken österreichischer Künstlerinnen und Künstler tief in ländliche und städtische Milieus, zeigt aber auch, wie sich ganze Gegenden verändert haben. Eine Schau, die ein eindrückliches und mitunter sehr humorvolles Bild österreichischer Identität zeichnet und gleichzeitig die Emanzipation der Fotografie als eigenständige künstlerische Form vermittelt.

