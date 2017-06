Österreicher bestverdienender Manager in Europa

Der Österreicher Severin Schwan ist der bestbezahlte Chef eines europäischen Großkonzerns. Der 49-Jährige, der seit 2008 den Schweizer Pharmariesen Roche führt, löste im vergangenen Jahr mit einer Direktvergütung von 13,2 Millionen Euro Reckitt-Benckiser-Chef Rakesh Kapoor als Topverdiener ab, wie aus einer Studie der Vergütungsberatung hkp hervorgeht.

2015 war Schwan noch auf Platz drei unter den Chefs der 74 wichtigsten börsennotierten Unternehmen gelegen. Mit UBS-Chef Sergio Ermotti (12,3 Millionen) und Joseph Jimenez von Novartis (10,0 Mio. Euro) kommen drei der vier Spitzenreiter der Rangliste von Schweizer Konzernen, nur SAP-Chef Bill McDermott bricht mit 11,9 Mio. Euro in die Phalanx ein.

Verdienst im Schnitt leicht gesunken

Für hkp-Chef Michael Kramarsch ist die Schweizer Dominanz keine Überraschung. Die Schweiz und Großbritannien seien die „amerikanischsten Länder in Europa“. In den USA verdienen die Vorstandschefs im Schnitt dreimal so viel wie ihre Kollegen in Europa.

„Amerika lebt quasi auf einem anderen Planeten. Hier treibt der Shareholder-Value-Gedanke seine Blüten“, so Kramarsch. Spitzenverdiener in den USA war 2016 Nike-Chef Mark Parker mit 42 Mio. Euro.

Europaweit gingen die Gehälter der Vorstände 2016 im Schnitt der Stoxx-Unternehmen um 3,7 Prozent auf 6,02 Mio. Euro zurück - obwohl die Gewinne um sechs Prozent und der Börsenwert im Schnitt um knapp zwei Prozent zulegten. „Wir sehen eine moderate Seitwärtsbewegung“, sagte Kramarsch. Am besten bezahlen laut den hkp-Berechnungen die Gesundheits- und die Konsumgüterbranche.