Verdacht auf Todesfall durch Creutzfeldt-Jakob in Kärnten

Ein 60-jähriger Mann ist in einem Pflegeheim in Friesach in Kärnten vermutlich an der seltenen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gestorben. Proben des Gehirns werden derzeit in Wien untersucht. Mit BSE dürfte die Erkrankung nichts zu tun haben.

