OECD: Jobs mit mittlerer Qualifikation rückläufig

Weniger die Jobs für unqualifizierte Arbeiter gehen in der OECD verloren als Arbeit für Menschen mit mittlerer Qualifikation. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle OECD-Beschäftigungsausblick. Österreich ist von dieser Entwicklung besonders stark betroffen. In 20 Jahren ging der Anteil der Jobs mit mittlerer Qualifikation an der gesamten Beschäftigung um rund 17 Prozent zurück.

Im Gegenzug stieg der Anteil von Jobs, die von Menschen mit einer nur geringen Qualifikation besetzt werden, um etwa drei Prozent, Jobs mit hoher Qualifikation legten um 14 Prozent zu. Parallel dazu kam es zu einer „Polarisierung“ bei den Einkommen. Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung im OECD-Raum verdienen nun mehr als das Neunfache der ärmsten zehn Prozent. Vor 25 Jahren war das Einkommen der reichsten zehn Prozent nur siebenmal so hoch.

Selbstkritik wegen Globalisierung

Auswirkung auf diese Entwicklung haben sowohl der vertiefte internationale Handel als auch der technologische Wandel. In diesem Zusammenhang heißt es von der OECD selbstkritisch, neben anderen Organisationen habe auch sie selbst „lange Zeit auf die wirtschaftlichen Vorteile einer globalen Integration verwiesen, jedoch erst seit Kurzem einen inklusiven Wachstumsansatz verfolgt“.

Die Wahrnehmung der Menschen, dass internationale Wirtschaftsverflechtung zulasten vieler Arbeitskräfte gehe, während die Vorteile großteils Konzernen und der Elite zugutekämen, sei sehr ernst zu nehmen: „Der Eindruck, das internationale Wirtschaftssystem sei ‚manipuliert‘, stellt eindeutig die demokratische Legitimation aktueller politischer Maßnahmen infrage“, schreibt die OECD.

„Maturanten“-Berufe heute anspruchsvoller

Ein Teil der Entwicklung könne damit zusammenhängen, dass Menschen nun nach der Matura ein Studium machen, um dann letztlich einen Job zu ergattern, für den früher die Matura reichte. Aber andererseits seien die früher von Maturanten besetzten Arbeitsplätze heute meist viel anspruchsvoller.

Was früher eine Sekretärin war, die diktierte Texte schreiben sollte, verlangt heute in der Regel umfassende IT-Kenntnisse und oft das selbstständige Entwerfen von Texten. Auch wenn der Job formal gleich heiße, verlange er eine deutlich höhere Qualifikation, meint die OECD.