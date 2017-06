Wechselberger tritt nicht mehr als Ärztekammerchef an

Artur Wechselberger wird sich kommende Woche nicht der Wiederwahl zum Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) stellen. „Für mich ist das schon längere Zeit vom Tisch“, sagte der jüngst als Tiroler Kammerchef wiedergewählte Allgemeinmediziner heute.

Für Thomas Szekeres, den Präsidenten der Wiener Kammer, sollte damit der Weg frei sein. „Dr. Szekeres dürfte, was die Vorbesprechungen ergeben haben, eine hohe Akzeptanz erwarten dürfen“, sagte Wechselberger.

Einen Gegner für Szekeres erwartet Wechselberger nicht. „Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es einen Gegenkandidaten geben wird; wiewohl, das ist eine Spekulation von mir“, sagte er. Ein aussichtsreicher Kandidat sei Szekeres allein dadurch, weil er in Wien Präsident der Kammer sei: Schließlich würden die Stimmen in der Vollversammlung nach der Zahl der Ärzte im Bundesland vergeben. „Wien hat ein Drittel aller Ärzte, also hat er ein Drittel aller Stimmen.“