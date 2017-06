Finnlands Regierungskrise durch Parteispaltung gelöst

In letzter Sekunde ist eine Regierungskrise in Finnland abgewendet worden. Nach einem Rechtsruck an der Spitze der finnischen Rechtspopulisten hatte der liberale Regierungschef Juha Sipilä angekündigt, die Koalition mit der Partei Wahre Finnen nicht fortsetzen zu wollen.

Aus Protest gegen deren neuen extrem EU- und einwanderungskritischen Parteichef Jussi Halla-aho spalteten sich heute aber 22 gemäßigtere Parteimitglieder, darunter alle bisherigen Minister und Ex-Parteichef Timo Soini, von der 37 Abgeordneten starken Fraktion ab.

Mit ihrer Gruppe „Neue Initiative“ will Ministerpräsident Sipilä die Regierungszusammenarbeit fortsetzen. Das wollte der Politiker auch dem dritten Koalitionspartner, den Konservativen, vorschlagen.

Ein Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinisto, bei dem Sipilä das Scheitern der Koalition hatte bekanntgeben wollen, sagte der Regierungschef ab. Die nächste Wahl in Finnland steht 2019 an.