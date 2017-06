Nordkorea ließ US-Studenten frei

Ein in Nordkorea festgenommener US-Student ist wieder auf freiem Fuß. Der 22-jährige Otto Warmbier wurde nach 18-monatiger Haft von den Behörden des kommunistisch regierten Landes entlassen, wie US-Außenminister Rex Tillerson heute in Washington mitteilte. Warmbier war wegen Diebstahls eines politischen Banners von einer Hotelfassade zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit verurteilt worden. Die US-Regierung hatte seine Strafe als völlig unverhältnismäßig kritisiert.

Nach Warmbiers Freilassung befinden sich laut Tillerson nun noch drei US-Bürger in Nordkorea in Haft. Im vergangenen April und Mai waren zwei Universitätsmitarbeiter festgenommen worden. Beide arbeiteten nach nordkoreanischen Angaben an der Pjöngjang-Universität für Wissenschaft und Technologie (PUST), die von protestantischen Christen aus dem Ausland gegründet wurde. Außerdem büßt ein US-koreanischer Pastor eine zehnjährige Haftstrafe wegen Spionage ab.

Rodman wieder zu Besuch

Die Freilassung des Studenten fällt zusammen mit einem Nordkorea-Besuch des ehemaligen US-Basketballstars Dennis Rodman. Rodman kam heute in dem international nahezu völlig isolierten Land an. Er hat sich dort bereits früher mit Machthaber Kim Jong Un getroffen. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, Rodmans Reise sei von der Regierung in Washington nicht abgesegnet worden. Der Ex-Basketballer sei auf eigene Faust unterwegs.

Die Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang sind derzeit extrem angespannt. US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt im Jänner den Druck auf Pjöngjang wegen des nordkoreanischen Atomprogramms erhöht. Seine Regierung schloss auch ein militärisches Vorgehen nicht aus. Nordkorea provozierte seinerseits zuletzt die internationale Gemeinschaft mit mehreren Raketentests.