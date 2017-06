Paketbombe verletzte Professor in Südkorea

In einer Hochschule der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist ein Paket explodiert. Ein Professor der Technischen Fakultät der Yonsei-Universität sei dabei leicht verletzt worden, berichteten heute südkoreanische Sender. Er habe das Paket in einem Einkaufssackerl gefunden und es in sein Büro getragen. DAs Sackerl sei an einer Tür gehangen. Als er das Paket geöffnet habe, sei der Inhalt detoniert. Das Entschärfungskommando sei wegen Terrorverdachts alarmiert worden. Das Gebäude wurde evakuiert.

Die Polizei nahm in der Nähe der Universität einen 25 Jahre alten Studenten fest, der im Verdacht stand, die Bombe gebaut zu haben, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Der Student, der die Tat gestanden habe, scheine einen Groll gegen den Professor gehegt zu haben.

Das Paket enthielt nach Angaben der Polizei einen Sprengsatz sowie eine mit Schrauben gefüllte Plastiktrinkflasche, die mit Drähten und Batterien verbunden war. Etwa 70 Spezialisten eines Entschärfungskommandos des Militärs und eines Kriminallabors waren im Einsatz.