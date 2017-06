Weltweite Privatvermögen liegen bei 167 Billionen Dollar

Das Wachstum der Privatvermögen hat sich 2016 weltweit beschleunigt. Dank des Wirtschaftswachstums und der florierenden Aktienmärkte kletterten die persönlichen Finanzmittel im vergangenen Jahr um 5,3 Prozent auf 166,5 Billionen Dollar, wie aus einer heute veröffentlichten Erhebung der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) hervorgeht.

2015 hatten die Vermögen um 4,4 Prozent zugelegt. Treiber des Wachstums war erneut die Region Asien-Pazifik mit einem Plus von 9,5 Prozent. In Westeuropa belief sich der Anstieg auf lediglich 3,2 Prozent. Bis Ende 2017 dürfte Asien Westeuropa als zweitreichste Region ablösen. An der Spitze steht weiterhin Nordamerika.

Anstieg soll weiter zulegen

Bis 2021 prognostiziert BCG ein weltweites Vermögenswachstum auf 223 Billionen Dollar. Die Vermögen der Haushalte mit mehr als einer Million Dollar dürften dabei fast doppelt so schnell zulegen wie die unter der Millionenschwelle. „Die Vermögensschere geht in Zukunft noch weiter auf“, erklärte BCG-Bankenexperte Matthias Naumann.

Am meisten Reiche leben in den USA. Gut sieben Millionen Haushalte verfügen dort über mindestens eine Million Dollar. Auf Platz zwei folgt China.