US-Verteidigungsminister braucht 33 Mrd. Dollar mehr

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat eine Lücke von 33 Milliarden Dollar in seinem Etat ausgemacht. Er habe dem Kongress eine Liste mit bisher nicht finanzierten Erfordernissen in Höhe dieser Summe für das kommende Haushaltsjahr vorgelegt, sagte Mattis heute vor dem Streitkräfteausschuss des Senats. Er kündigte zugleich an, dass das Pentagon voraussichtlich für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 eine Erhöhung des Etats um drei bis fünf Prozent anstreben werde.

US-Präsident Donald Trump hat in seinem Etatentwurf für das am 1. Oktober beginnende neue Haushaltsjahr bereits eine Erhöhung des Militärbudgets um 54 Milliarden Dollar oder gut neun Prozent vorgesehen. Sparen will er dafür unter anderem bei Sozialprogrammen. Mit Verteidigungsausgaben von fast 600 Milliarden Dollar sind die USA bereits die mit Abstand größte Militärmacht der Welt.