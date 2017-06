Gerichtsstreit über unheilbar krankes Baby in London

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Großbritannien aufgefordert, die lebenserhaltenden Maßnahmen für ein unheilbar krankes Baby noch bis mindestens Montag fortzusetzen. Damit solle den Eltern des acht Monate alten Charlie Gard die Möglichkeit gegeben werden, ihre Beschwerde zu untermauern, erklärte heute das Straßburger Gericht. Die Eltern wehren sich gegen die Anweisung eines Londoner Gerichts, die Apparate abzuschalten und den kleinen Buben „in Würde“ sterben zu lassen.

Das Baby leidet an einer seltenen genetischen Krankheit, sein Gehirn ist stark geschädigt. Die behandelnden Ärzte am Londoner Krankenhaus Great Ormond Street hatten die Abschaltung der lebenserhaltenden Geräte beantragt. Die Ärzte und die vom Gericht befragten Experten halten eine Heilung für ausgeschlossen.

Behandlung per Versuchsmethode

Die Eltern wehren sich jedoch dagegen, ihr Kind sterben zu lassen, und riefen deshalb das Menschenrechtsgericht an. Sie wollen Charlie mit einer Versuchsmethode in den USA behandeln lassen und sammelten dafür im Internet bereits umgerechnet 1,4 Millionen Euro an Spenden.

Der Straßburger Gerichtshof wies Großbritannien nun an, das Baby bis mindestens „Montag um Mitternacht“ am Leben zu erhalten. Die Ärzte sollen dafür sorgen, dass der kleine Bub möglichst wenig leidet und seine Würde gewahrt bleibt. Die Richter hatten bereits vergangene Woche eine Fristverlängerung angeordnet.