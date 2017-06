Zusammenhang mit Rodman-Besuch?

Nordkorea hat den in einem Straflager inhaftierten US-Bürger Otto Warmbier freigelassen. Das gab US-Außenminister Rex Tillerson am Dienstag bekannt. Ursprünglich war der Student zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden, 17 Monate verbüßte er. Allem Anschein nach hat seine Freilassung, die zeitlich mit einem Besuch von Ex-NBA-Star Dennis Rodman in Pjöngjang zusammenfällt, einen dramatischen Hintergrund: Der 22-Jährige soll schon seit Längerem im Koma liegen.

