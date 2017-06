May: „Brexit“-Verhandlungen ab Montag

Nach den Worten der britischen Premierministerin Theresa May können die Verhandlungen über einen „Brexit“ in der kommenden Woche beginnen. May sagte heute nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris, an dem vereinbarten Kalender mit der EU werde festgehalten. Danach sollten die Gespräche am Montag beginnen.

Fortschritte bei Verhandlungen zwischen May und DUP

May ist bei ihren Verhandlungen über ein Bündnis mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) einem Bericht zufolge deutlich vorangekommen. Zwischen der Konservativen und der Regionalpartei gebe es keine offenen Fragen mehr, berichtete die BBC heute unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

DUP-Chefin Arlene Foster erklärte auf der Kurznachrichtenplattform Twitter, die Verhandlungen verliefen gut. „Wir hoffen, dass wir die Arbeit bald erfolgreich abschließen können.“ May selbst äußerte sich nach dem Ende der Gespräche zunächst nicht.

Sorge um Nordirland-Frieden

Die Konservativen hatten bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der vergangenen Woche überraschend die absolute Mehrheit verpasst und sind auf einen Partner angewiesen, um im Unterhaus Gesetze durchzubringen. Denkbar ist etwa, dass sich die Torys von der DUP tolerieren lassen.

Das geplante Bündnis sorgt jedoch für Wirbel - und das nicht nur ob der ultrakonservativen Ansichten der Partei. Immer mehr Stimmen werden laut, die sogar einen Bruch des Karfreitagsabkommens befürchten, das den Nordirland-Konflikt 1998 befriedete: Ein Deal mit der DUP würde die vorgeschriebene Unparteilichkeit der britischen Regierung gefährden. Auch die DUP-Kontakte in die radikale Szene sorgen für Bedenken. Nachdem sich die Lage in Nordirland zuletzt ohnehin aufgeheizt hat, wird nun vor einem Wiederaufflammen des Konflikts gewarnt.

