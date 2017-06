Irak: Hunderte Kranke wegen Vergiftung in Flüchtlingslager

Mehr als 800 Menschen haben sich in einem nordirakischen Flüchtlingslager eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. 200 von ihnen mussten dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zufolge in Krankenhäuser gebracht werden.

Widersprüchliche Angaben gab es heute zunächst dazu, ob Bewohner des Lagers an den Folgen der Vergiftung gestorben sind. Während der irakische Rote Halbmond von zwei Todesopfern berichtete, zog das UNHCR einen Bericht über ein verstorbenes Kind zurück. Es gebe gegenwärtig keine Informationen über Tote, hieß es.

Das irakische Gesundheitsministerium erklärte, die Vergiftungen seien am Vorabend nach der Mahlzeit zum Fastenbrechen im Fastenmonat Ramadan aufgetreten. Die kurdische Nachrichtenseite Rudaw meldete, eine katarische Hilfsorganisation habe das Essen geliefert. In dem Camp sind mehr als 6.000 Menschen untergekommen, die vor den Kämpfen irakischer Regierungskräfte gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Mossul geflüchtet sind.