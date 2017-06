Kurz bekräftigte Schließung der Mittelmeer-Route

Außenminister Sebastian Kurz hat seine Vorstellung, die Flüchtlingsroute über das Mittelmeer zu schließen, gestern im außenpolitischen Ausschuss des Nationalrats bekräftigt. Kritik an den Plänen äußerten die Grünen.

Vorstellbar sind für Kurz laut Parlamentskorrespondenz zwei Szenarien: Menschen, die sich auf den Weg nach Europa gemacht haben und im Meer aufgelesen werden, könnten zurückgestellt bzw. im Vorhinein daran gehindert werden, die afrikanische Küste zu verlassen. Oder aber, und das funktioniere auch ohne afrikanische Partner, die Asylsuchenden werden auf den Inseln wie Lampedusa versorgt und dann zur Rückreise bewegt. EU-Mittelmeer-Einsätze wie die Mission Sophia wertet der designierte ÖVP-Obmann jedenfalls als nicht sinnvoll.

Grüne: Frieden in Herkunftsländern schaffen

Die Grünen-Abgeordnete Tanja Windbüchler-Souschill meinte hingegen, die einzige Möglichkeit, Schleppern die Geschäftsgrundlage zu nehmen, seien Frieden und die finanzielle Unterstützung in den Herkunftsländern.

Trotz des Verlusts der absoluten Mehrheit im Parlament für die britischen Konservativen unter Premierministerin Theresa May trat Kurz im Ausschuss zudem dafür ein, die „Brexit“-Verhandlungen zügig fortzusetzen. Den britischen Bürgern als auch jenen in den verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten müsse so schnell wie möglich Rechtssicherheit gegeben werden, sagte er. Zudem könne sich die EU dann wieder auf andere Projekte fokussieren.