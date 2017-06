Istanbul: Traumziel für kahle Köpfe

Was für Ungarn der günstige Zahnersatz, ist für die Türkei das implantierte männliche Haupthaar: In Istanbul boomt der Transplantationstourismus. Vor allem aus Saudi-Arabien kommen immer mehr „Haartouristen“ in die türkische Metropole, um sich verjüngen zu lassen. 300 mehr oder minder seriöse Haarkliniken locken mit Rundumangeboten samt VIP-Flughafenshuttles, Stadtrundfahrten und zusätzlichen schönheitschirurgischen Eingriffen.

