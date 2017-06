WM-Qualifikation: Kollers To-do-Liste bis zum „Endspiel“

Für Teamchef Marcel Koller und seine Teamspieler hat nach dem 1:1 am Sonntag in Irland die kurze Urlaubsphase begonnen. Die ÖFB-Abordnung nahm aus Dublin nicht nur die Erkenntnis mit, dass eine erfolgreiche Qualifikation für die WM in Russland noch immer weit weg ist, sondern auch, dass die nächste Partie im September in Wales bereits ein Endspiel ist. Bis zum Showdown in Cardiff hat Koller jedenfalls eine umfangreiche To-do-Liste abzuarbeiten.

