Evakuierung im Gange

Ein 27-stöckiges Wohnhaus im Londoner Stadtteil Kensington steht seit Mittwochfrüh in Flammen. In dem Hochhaus befinden sich 120 Wohnungen, viele Menschen sollen noch immer von den Flammen eingeschlossen sein. Auf im Internet kursierenden Videos sind schreiende Menschen zu hören. Reporter an Ort und Stelle berichten, Asche regne auf sie herab, obwohl sie mehr als hundert Meter von dem Gebäude entfernt sind. Ein völliger Einsturz des Hauses wird befürchtet. Die Evakuierung ist noch im Gange.

