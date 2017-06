Kolumbiens FARC gibt großen Teil der Waffen ab

Die FARC-Rebellen in Kolumbien haben nach eigenen Angaben mehr als 60 Prozent ihrer Waffen an UNO-Vertreter übergeben. Die Entwaffnung gehe „sehr schnell“ voran, sagte Präsident Juan Manuel Santos gestern anlässlich einer Zeremonie im Ort La Elvira im Norden Kolumbiens. Die restlichen Waffen sollen nun bis zum 20. Juni in den 26 Entwaffnungszonen im ganzen Land übergeben werden.

Die Entwaffnung der FARC-Guerilla ist Teil des historischen Friedensabkommens vom vergangenen Jahr. Das nach vierjährigen Verhandlungen besiegelte Abkommen beendete den jahrzehntelangen Konflikt zwischen den linksgerichteten Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) und der Regierung. Die 7.000 entwaffneten Kämpfer sollen gemäß dem Friedensabkommen in das zivile Leben zurückkehren.