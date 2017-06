Oberösterreich: Dreijähriger Bub ertrank in Bach

Ein dreijähriger Bub ist am Dienstagabend nach einem Sturz in den Mühlbach in Ansfelden verstorben. Wie der Bub ins Wasser fiel, ist noch unklar.

Frau im Irrsee ertrunken

Im Irrsee an der Landesgrenze Salzburgs zu Oberösterreich ist eine Frau beim Baden ertrunken. Salzburger Wasserretter fanden nach einer mehr als vierstündigen Suche den Leichnam. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte beteiligt.

