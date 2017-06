Vapiano zieht es an die Börse

Der Restaurantbetreiber Vapiano will am 27. Juni an die Börse gehen. Dieser Börsengang wird bis zu 200 Millionen Euro schwer. Das Unternehmen legte die Preisspanne heute auf 21 bis 27 Euro fest.

Vapiano selbst sollen rund 85 Millionen Euro aus dem Verkauf von vier Millionen neuen Aktien zufließen, die in die Eröffnung neuer Restaurants und die mögliche Übernahme anderer Ketten gesteckt werden sollen.

Darüber hinaus verkaufen die Altaktionäre bis zu 4,3 Millionen Aktien. Das Unternehmen wird am oberen Ende der Spanne mit bis zu 634 Millionen Euro bewertet.