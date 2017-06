Fronleichnam: Ökumenische Feiern in Österreich

Der morgen begangene Fronleichnamstag ist innerhalb der evangelischen Kirche in Österreich den Gustav-Adolf-Festen bzw. den evangelischen Kirchentagen gewidmet. Diese stehen heuer ganz im Zeichen des Reformationsjubiläums und sind in vielen Landeshauptstädten zugleich auch ökumenisch geprägt, so beispielsweise in Linz, Salzburg und Graz.

