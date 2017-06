Le Havre feiert 500 Jahre Kultur

Die französische Hafenstadt Le Havre blickt heuer auf 500 Jahre Geschichte und Kultur zurück. Ein Jubiläum, das die Stadt, die seit 2005 auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste steht, ausgiebig feiert.

Rund 20 Millionen Euro hat sich Le Havre sein fünfmonatiges Jubiläum kosten lassen. Denn die Stadt will mit einem beispiellosen Kulturevent überraschen, wie im Vorfeld Frankreichs Premierminister Edouard Philippe sagte, vor einigen Wochen noch Bürgermeister der mehr als 170.000 Einwohner zählenden Stadt in der Normandie. Dazu eingeladen wurden mehr als 60 Künstlerinnen, die die Stadt unter dem Titel „Ein Sommer in Le Havre“ in ein Freiluftmuseum verwandelt haben.

Sie treten damit in große Fußstapfen: Claude Monet verewigte Le Havre Ende des 19. Jahrhunderts mehrfach auf Leinwand. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Hafenstadt weitgehend zerstört. Aufgebaut wurde sie wieder nach Plänen von Auguste Perret, schachbrettartig, in Stahlbeton gegossen. Anfang der 80er entwarf Oscar Niemeyer im Zentrum seinen berühmten „Volcan“, ein einem Joghurtbecher ähnliches Gebäude, in dem sich heute das Theater befindet.