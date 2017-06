„Dil Leyla“: Doku über kurdische Bürgermeisterin

Ihr Vater hat für die als Terrororgansiation verbotene Kurdische Arbeiterpartei (PKK) gekämpft. Als er im Feuer türkischer Regierungstruppen starb, floh seine Familie ins Ausland. Mit 26 Jahren kehrt seine Tochter Leyla Imret aus Bremen in die Kurdenhochburg Cizre an der syrisch-irakischen Grenze zurück, um das Amt der Bürgermeisterin zu übernehmen.

Die Berliner Regisseurin Asli Özarslan hat die schwierige Mission der jungen Idealistin, die in der türkischen Kleinstadt von vielen allein aufgrund ihrer Herkunft als Messiasfigur empfangen wird, mit der Kamera begleitet und aus dem Material eine beeindruckende, brisante Politdoku geschnitten.

filmdelights

Gewaltwelle nach Parlamentswahl 2015

Im Zentrum steht die junge Frau, die von den Ereignissen um die türkische Parlamentswahl 2015 überrollt wird. Erst freut sich die aus Deutschland an eine funktionierende Demokratie Gewöhnte über die Zugewinne ihrer Partei, der HDP. Dann muss sie zusehen, wie die Armee die kurdische Regionalregierung mit Gewalt verhindert.

Özarslans Film ermöglicht einen intimen Blick auf einen Konflikt, der immer wieder Schlagzeilen macht. Wie die Heimkehrerin Leyla ist auch der Zuschauer geneigt, das Gewaltpotential der Verhältnisse zu unterschätzen - und wird eines Schlechteren belehrt.

Protagonistin abgetaucht

Am Ende des Films kauert Leyla in den Trümmern ihrer Stadt. Sie versteckt sich in den Wohnungen immer anderer Freunde, aus Angst, gefangen genommen zu werden. Die Stadt, in der Leyla zu Beginn des Films noch Bäume pflanzen und Schulen bauen wollte, steht unter Blockade, es gibt kein Essen, kein Wasser, keinen Strom.

Schließlich erreichen statt Bildern nur noch abgerissene Sätze via Handy die Leinwand - letzte Botschaften aus Südostanatolien. Bis heute weiß die Regisseurin nicht, ob ihre Protagonistin überhaupt noch lebt.

