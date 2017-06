VKI-Beschwerde wegen „Untätigkeit“ in VW-Skandal

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) wirft der heimischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Sachen VW-Abgasskandal „Untätigkeit“ vor und hat nun deshalb Beschwerde bei der Oberstaatsanwaltschaft eingelegt. Denn die WKStA, der seit Juli 2016 eine Strafanzeige des VKI gegen VW vorliege, habe bisher keine Ermittlungen eingeleitet, sagte der VKI heute.

Die Staatsanwaltschaft sei weitgehend untätig geblieben und habe keine Ermittlungen eingeleitet, kritisierte der VKI. Das sei „mit geltendem Recht unvereinbar“, so die Leiterin der Abteilung Sammelaktion beim VKI, Ulrike Wolf. Im November 2016 sei das Verfahren über Ersuchen der WKStA an die Staatsanwaltschaft im deutschen Braunschweig abgetreten und in Österreich damit unterbrochen worden.

Beteiligung an deutschem Verfahren

Das Strafverfahren, dem sich via VKI rund 4.200 heimische „VW-Geschädigte“ als Privatbeteiligte angeschlossen hätten, werde nun in Deutschland geführt. Dort fehle es aber an den rechtlichen Bestimmungen, um Unternehmen - also den VW-Konzern selbst - strafrechtlich zu verfolgen. In Österreich bestehe jedoch eine solche Möglichkeit seit dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) 2005.