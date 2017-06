Fußball: Referee Lechner auf Sprung in Elite

Zum ersten Mal seit Thomas Einwaller bei Olympia 2008 in Peking ist Österreich bei einem Großereignis wieder mit einem Schiedsrichter vertreten. Harald Lechner pfeift ab Freitag bei der U21-EM in Polen und nährt damit die ÖFB-Hoffnungen, nach Jahren wieder einen Mann in der UEFA-Elitegruppe stellen zu dürfen. Doch Lechner weiß, dass der Weg an die absolute Spitze der Zunft noch weit und beschwerlich ist. Also setzt er einen Schritt nach dem anderen.

