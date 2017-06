Renzis PD fordert Sanktionen gegen Österreich

Italiens Demokratische Partei (PD, Italiens stärkste Einzelpartei) um Ex-Premier Matteo Renzi fordert Sanktionen gegen Österreich wegen mangelnder Teilnahme an der Umverteilung von Flüchtlingen. Nicht nur gegen Ungarn, Polen und Tschechien, sondern auch gegen Österreich und die Slowakei sollte die EU-Kommission vorgehen, so die Renzi-Partei.

Das eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn, Polen und Tschechien sei zwar ein wichtiger Schritt, es sei jedoch ungenügend. „Ein Verfahren soll auch gegen Österreich und die Slowakei starten, die de facto keinen einzigen Migranten aufgenommen haben. Nur wenn die EU dieselben Werte teilt, können wir eine Zukunft haben“, so die PD-Abgeordnete Marina Berlinghieri, Mitglied des EU-Ausschusses in der italienischen Abgeordnetenkammer.

50 Personen sollen aufgenommen werden

Am Dienstag hatte die Brüsseler Behörde entschieden, gegen Ungarn, Polen und Tschechien vorzugehen. Die Mitgliedsstaaten beteiligen sich nicht wie vorgesehen an der im September 2015 beschlossenen Umverteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland. Die Maßnahme war gegen den Widerstand der Slowakei, Ungarns, Tschechiens und Rumäniens beschlossen worden.

Österreich hat in Italien zwei Anträge für die Aufnahme von insgesamt 30 unbegleiteten Minderjährigen, Familien und anderen schutzbedürftigen Personen im Rahmen des EU-Umverteilungsprogramms gestellt. Das Innenministerium in Wien hat Italien seine Bereitschaft signalisiert, insgesamt 50 Personen aufzunehmen. Das soll in zwei Tranchen von 15 Personen und einer weiteren von 20 Flüchtlingen erfolgen.

Österreich prüft derzeit die ersten elf Personen, die von Italien als Übernahmekandidaten im Rahmen des Relocation-Programms genannt wurden. Dabei geht es um „Personen im Familienverband und unbegleitete Minderjährige“.