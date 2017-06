Terror bleibt laut Verfassungsschutz größte Gefahr

Der Verfassungsschutzbericht 2016 sieht im religiös motivierten islamistischen Extremismus und Terrorismus nach wie vor „die größte Bedrohung für die innere Sicherheit Österreichs“.

Vor allem Dschihad-Rückkehrer und an der Ausreise gehinderte Personen stellten eine Gefahr dar, sagte der Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Peter Gridling, bei der Berichtspräsentation. Eine erneute Zunahme gab es im Bereich des Rechtsextremismus.

Insgesamt waren mit Jahresende 2016 296 „Foreign Fighters“ aus Österreich bekannt, sagte der BVT-Direktor. Ein Gefährdungspotenzial im Inland stellen davon 141 Personen dar: 90 Rückkehrer und 51 an der Ausreise in den Dschihad gehinderte Personen. Weitere 45 den Behörden bekannte Kämpfer aus Österreich wurden im Ausland getötet, so der Bericht. Die übrigen 110 Betroffenen dürften sich nach wie vor außerhalb des Landes aufhalten.

Anstieg bei rechts- und linksextremen Taten

Einen neuerlichen Anstieg - wenn auch geringer als im Jahr davor - verzeichneten die Verfassungsschützer 2016 im Bereich der rechtsextremistisch motivierten Straftaten. „Die Bilanz ist eine unerfreuliche“, sagte Gridling.

Insgesamt gab es im Vorjahr 1.313 Tathandlungen mit rechtem Hintergrund. Gegenüber dem Jahr davor (1.156) stellt das einen Anstieg um 13,6 Prozent dar. Auch beim Linksextremismus verzeichnete der Bericht einen deutlichen Anstieg, es kam zu 383 entsprechende Tathandlungen. Im Jahr 2015 waren es noch 186.