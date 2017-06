Juwelierüberfall mit Bagger: Verdächtige festgenommen

Ende Mai hat ein spektakulärer Einbruch in ein Juweliergeschäft in Leonding in Oberösterreich mit einem Bagger für Aufsehen gesorgt. Nun konnte die Polizei drei mutmaßliche Täter festnehmen. Auf ihr Konto geht eine Reihe weiterer Einbrüche.

