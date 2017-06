Kurz fordert Pflegereform

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat heute seine Wahlkampftour fortgesetzt und für seine „Österreich Gespräche“ ein Pflegetageszentrum des Hilfswerks in Wien besucht. Für eine Reform des Pflegeregresses der Bundesländer kündigte Kurz einen Vorschlag im Herbst an: „Dazu wird’s einen Vorschlag in unserem Programm geben.“

Im anschließenden Pressegespräch plädierte Kurz für eine Verbesserung der Situation pflegender Angehöriger. Nur 16 Prozent der Pflegebedürftigen würden in stationären Heimen betreut, und bei der Verfügbarkeit mobiler Dienste gebe es starke Unterschiede zwischen Stadt und Land.