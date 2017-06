Bischöfe: Glaube hilft gegen Terror und Angst

Der christliche Glaube kann „die Spirale der Gewalt durchbrechen, die in Gang kommt, wenn auf Terror und Hass in gleicher Weise reagiert wird“: Das ist die Botschaft der österreichischen katholischen Bischöfe aus ihrer Sommervollversammlung in Mariazell.

