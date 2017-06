Platter: Kontrollen auf Brenner als Signal an Italien

Den „Kontrolldruck“ im grenznahen Raum auf dem Brenner hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) als „massiv“ bezeichnet. Das sei unter anderem ein wichtiges „Signal“ an Italien, sagten Platter und Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) heute in Innsbruck. Die geplante Kontrollstelle für Güter- und Personenzüge am Brennersee sei in Vorbereitung, die Vereinbarung diesbezüglich „im Finale“.

Mehr dazu in tirol.ORF.at