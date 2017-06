„Brand aus“ am Donnerstag erwartet

Seit der Nacht auf Mittwoch sorgt ein Großbrand in einem Hochhaus für einen Großeinsatz der Feuerwehr im Westen von London. Bestätigt sind bisher sechs Todesopfer und rund 70 Verletzte. Die zuständigen Behörden gehen von weiteren Todesopfern aus. Wie Scotland Yard am Nachmittag mitteilte, „werden noch Menschen vermisst“. Auch das Feuer ist noch nicht gelöscht - „Brand aus“ wird laut Feuerwehr erst am Donnerstag erwartet.

