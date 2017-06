Race Across America: Strasser nach erster Nacht im Soll

Extremradfahrer Christoph Strasser ist gut in das Race Across America (RAAM) gestartet. Der Steirer hatte in der ersten von acht durchzumachenden Nächten zwar bereits ein kleines Tief, konnte es aber bewältigen. „Das Rennen beginnt jetzt erst richtig“, zeigte sich der dreifache RAAM-Sieger überaus motiviert.

