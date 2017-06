38-jähriger Leo Varadkar als irischer Premier bestätigt

Leo Varadkar ist der neue Premierminister von Irland. Das Parlament in Dublin bestätigte den 38 Jahre alten Arzt heute in seinem Amt als Taoiseach, wie der Regierungschef auf Irisch heißt. Der ehemalige Sozialminister hatte den bisherigen Regierungschef Enda Kenny am 2. Juni an der Parteispitze der konservativen Fine-Gael-Partei abgelöst.

Nach Frankreich mit Präsident Emmanuel Macron (39) hat nun auch Irland einen Regierungschef unter 40. Der neue Parteichef wurde über ein Wahlkollegium der Fine-Gael-Mitglieder bestimmt.

Offen homosexuell

Varadkar, Sohn eines indischen Einwanderers und einer irischen Mutter, wird damit der erste offen homosexuelle Regierungschef Irlands. Noch bis 1993 waren im katholisch geprägten Irland homosexuelle Beziehungen strafbar.