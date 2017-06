Kern stellte Koalitionsbedingungen vor

Der SPÖ-Vorstand hat den Kriterienkatalog für künftige Koalitionen und eine Urabstimmung über ein etwaiges Koalitionsabkommen nach der Wahl im Herbst abgesegnet. Der Beschluss über die Koalitionsbedingungen und die Mitgliederbefragung fiel dem Vernehmen nach einstimmig, beim Kriterienkatalog gab es nach Informationen der APA vier Gegenstimmen. Parteichef Christian Kern stellte im Anschluss die Koalitionsbedingungen vor.

Die Lohnnebenkosten für heimische Unternehmen sollen um drei Milliarden Euro gesenkt werden, dafür sollen Steuerprivilegien für große Konzerne abgeschafft werden. Unter dem Stichwort Einkommensgerechtigkeit will die SPÖ 1.500 Euro Mindestlohn und die ersten 1.500 Euro bis 2019 steuerfrei stellen. Um die Benachteiligung von Frauen zu bekämpfen, versprach Kern eine flächendeckende Ganztagskinderbetreuung, darauf solle es in weiterer Folge auch einen Rechtsanspruch geben.

Volksabstimmung über Verwaltungsreform

Mehr Ressourcen für Schulen und Sicherheit soll es auch geben, konkret 5.000 Lehrer in Österreichs Brennpunktklassen und 2.500 Polizisten. Den Pflegeregress will die SPÖ abschaffen und mit einer Erbschaftsteuer, die ab einer Million Euro fällig sein soll, finanzieren. Zudem sollen weitere Schritte für eine „höhere Gerechtigkeit“ bei Pensionen sorgen. Schließlich will Kern Einsparungen in der Verwaltung. Er schlug eine Volksabstimmung über eine „Neuaufstellung der Verwaltung“ vor.

Kern sagte, nach der Wahl werde man mit allen Parteien Gespräche über diese Punkte führen. Zu einer möglichen Koalition mit der FPÖ sagte Kern, es liege jetzt in der „Hand der FPÖ, ob sie auf das Spielfeld“ komme. Die frühere Entscheidung, nicht mit der FPÖ zusammenzuarbeiten, sei damals ob der sachpolitische Differenzen richtig gewesen: So gebe es in der Frauenpolitik, Integrationspolitik und bei der Frage eines gerechten Steuersystems fundamentale Meinungsunterschiede.