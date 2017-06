Heikler Punkt Erbschaftssteuer

Die SPÖ hat am Mittwoch in den Gremien ihre Bedingungen für künftige Koalitionen beschlossen. Kanzler Christian Kern stellte sie danach vor. So will die SPÖ einen Mindestlohn von 1.500 Euro und alle Einkommen bis 1.500 Euro steuerfrei, einen Rechtsanspruch auf Ganztagskinderbetreuung und zusätzliche Lehrer und Polizisten. Die Steuern auf Arbeit sollen um drei Milliarden Euro gesenkt werden, eine Verwaltungsreform soll per Volksabstimmung festgezurrt werden. Koalitionen kann sich Kern mit allen Parteien vorstellen, die diese Bedingungen mittragen - auch mit der FPÖ. Die könnte sich allerdings - wie auch die ÖVP - an einer Steuer auf Erbschaften ab einer Million Euro stoßen.

Lesen Sie mehr …