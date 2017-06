Tennis: Sensationssieg von Haas gegen Federer

Routinier Tommy Haas hat bei seinem Heimturnier in Stuttgart für eine kleine Sensation gesorgt und dem Schweizer Roger Federer sein Comeback auf der ATP-Tour vermasselt. Der 39-jährige Deutsche setzte sich heute im Achtelfinale des Rasenturniers gegen den siebenfachen Wimbledon-Sieger in drei Sätzen durch. Federer hatte die Sandplatzsaison ausgelassen und sein letztes Turnier Anfang April in Miami bestritten.

