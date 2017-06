Fußballstar Ronaldo kämpft um seinen Ruf

14,7 Millionen Euro an Steuern soll Cristiano Ronaldo laut der spanischen Justiz hinterzogen haben. Der „Shitstorm“ für den Superstar ließ nicht lange auf sich warten: Die Fans reagierten mit Unverständnis, die Medien stellten den streitbaren Torjäger an den Pranger. „CR7“ - so nennt sich Ronaldo selbst - schickte unterdessen Anwälte und seinen Manager in den Ring, um seine Unschuld zu beteuern. Er sei „Opfer einer Ungerechtigkeit“ geworden, lautet die wehleidig anmutende Erklärung des Ronaldo-Lagers.

Mehr dazu in sport.ORF.at