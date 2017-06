Selbstmordattentat in Restaurant in Mogadischu

In einem beliebten Restaurant in der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat sich heute ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Nach Angaben von Polizei und Augenzeugen fuhr der Attentäter mit seinem mit Sprengstoff präparierten Fahrzeug in das Restaurant. Eine Opferzahl wurde zunächst nicht genannt. Ein Augenzeuge sprach von mehreren Toten.

In dem Land am Horn von Afrika werden zunehmend wieder Anschläge verübt. Meist steckt die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete islamistischen Schabab-Miliz hinter den Taten. Ende Mai reklamierte erstmals die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen Selbstmordanschlag in Somalia für sich.