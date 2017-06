„Sorgfältige Untersuchung“ angekündigt

Die Brandkatstrophe in einem Hochhaus mitten in London am Mittwoch wirft viele Fragen auf. Zwar waren die ersten Einsatzkräfte nach Angaben der Feuerwehr nur sechs Minuten nach dem Alarm am brennenden Grenfell Tower. Dennoch kam die Hilfe für viele zu spät. Zwölf Todesopfer waren Mittwochabend bestätigt. Die Opferzahl könnte jedoch stark steigen, wird befürchtet. Die britische Premierministerin Theresa May kündigte eine „sorgfältige Untersuchung“ an.

