Handball: ÖHB-Herren bleiben auf EM-Kurs

Das österreichische Herren-Nationalteam hat die Chance auf die Teilnahme an der Handball-EM 2018 gewahrt. Mit einem nie ernsthaft gefährdeten Auswärtssieg über Finnland hielt die ÖHB-Auswahl gestern Kurs auf die Endrunde in Kroatien. Nun kommt es am Samstag (20.15 Uhr, live in ORF Sport +) in der Wiener Albert-Schultz-Halle zum „Finale“ gegen Bosnien um ein EM-Ticket.

Mehr dazu in sport.ORF.at