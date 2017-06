Wiener Piaristengasse wird zu „Pianistengasse“

Der Wiener Musiker und Kulturschaffende Dominik Nostitz setzt seit vielen Jahren auf eigenwillige Maßnahmen, um Kultur im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen: „Die Idee des Projektes ist es, Straßennamen zu nehmen und diese Orte nach deren namentlicher Bedeutung zu bespielen. Dabei gibt es mitunter kleine Interventionen im Namen“, erklärt Nostitz im Gespräch mit ORF.at.

So wird heute ab 21.00 Uhr aus der Wiener Piaristengasse im achten Wiener Gemeindebezirk die „Pianistengasse“, um mit klassischer Musik, Lesungen, einer Kopfhörerdisco und mit Einlagen wie der „Rede zur Lage des Pianos“ auf dem Platz vor der Piaristenkirche, der dann für drei Stunden zum „Pianistenplatz“ wird, „im weitesten Sinn Belebungsimpulse zu setzen“, so Nostitz, der sich als Interventionskünstler betrachtet.

Neuer Blick auf den öffentlichen Raum

Nostitz stellt mit seinen Projekten Bezüge her, um zu einem vertiefenden Blick für den öffentlichen Raum zu verhelfen, und um soziale Kontakte zu ermöglichen, die sonst nicht zustande gekommen wären. Der örtliche Bezug zum achten Bezirk lässt deshalb aus der Acht die Nacht werden, und genau dann, wenn heute Abend über dem „Pianistenplatz“ die Nacht anbricht, wird der französische Pianist Philippe Devaux Chopins „Nocturnes“ Nr. 7, 8 und 9 spielen.

Frei nach Tom Waits und Wir sind Helden

Zuvor gibt es mit den Songs „In der Josfestadt“ und „Die Acht dreht sich um dich“ zwei Uraufführungen frei nach Tom Waits und Wir sind Helden zu hören. Im Anschluss an den Musikreigen liest der Schauspieler Paul Matic „noctürliche Lyrik“. Danach darf in Form einer Disco mit Funkkopfhörern bis Mitternacht getanzt werden.

Die Veranstaltung findet bereits seit dem Jahr 2010 regelmäßig als Kulturevent mit abwechselnden inhaltlichen Schwerpunkten statt. Nostitz sorgte in der Vergangenheit bereits für die literarische Bespielung der Lesergasse in Wien Simmering und für die Verwandlung der Donaustädter Polgarstraße in die „Polkastraße“, um dort Polka zu tanzen.