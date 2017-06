Fünf Verletzte bei schwerem Unfall

Fünf Verletzte hat gestern Abend ein schwerer Verkehrsunfall in Buchkirchen in Oberösterreich gefordert. Eine 41-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Schärding hatte an einer Kreuzung den Vorrang eines anderen Autolenkers missachtet.

