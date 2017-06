Opferzahl könnte sprunghaft steigen

Nach dem verheerenden Hochhausbrand mit zwölf Toten und Dutzenden Verletzten hat die Feuerwehr am Donnerstag die Suche nach weiteren Opfern in dem 24-stöckigen Gebäude eingestellt. Die Ränder des Gebäudes seien nicht sicher, die Durchsuchung sei daher zu gefährlich, so die Begründung. Unterdessen kam Donnerstagfrüh, mehr als 24 Stunden nach dem Ausbruch des Feuers, immer noch Rauch aus dem Hochhaus. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Opferzahl weiter steigen wird. Zahlreiche Hausbewohner, darunter ganze Familien, werden vermisst.

