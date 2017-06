NR-Wahl: 120 Bewerber wollen auf die NEOS-Liste

120 Menschen wollen bei der Nationalratswahl für NEOS kandidieren. Bei einer Mitgliederversammlung heute in Brunn am Gebirge haben die Bewerber die Möglichkeit, sich bei den Mitgliedern vorzustellen. Endgültig entschieden, wer am 15. Oktober kandidieren darf, wird Anfang Juli.

Aufwendiges Vorwahlverfahren

Die Vorstellung der Bewerber bei der Mitgliederversammlung ist nur eine Zwischenetappe im aufwendigen Vorwahlverfahren von NEOS für die vorgezogene Nationalratswahl. Zuvor konnte sich jeder Österreicher online für einen Platz auf der Liste bewerben. Am 8. und 9. Juli wird diese bei einem weiteren Parteitag fixiert. Auch über das Wahlkampfbudget von 2,5 Mio. Euro stimmt NEOS ab.

NEOS-Umfrage sieht NEOS vor Wiedereinzug

Während andere von Medien in Auftrag gegebene Umfragen NEOS zuletzt bei vier bis fünf Prozent sehen, prognostiziert eine von der Oppositionspartei selbst in Auftrag gegebene Befragung sechs Prozent und damit den fixen Wiedereinzug in den Nationalrat. Dafür befragte das Institut Meinungsraum.at Ende Mai insgesamt 800 Österreicher. Die ÖVP liegt dabei mit 31 Prozent vor der SPÖ mit 28 Prozent. Die FPÖ kommt auf 24 Prozent, die Grünen auf neun Prozent.

Der Anteil der unentschlossenen Wähler liegt laut der NEOS-Umfrage bei 22 Prozent, jener der Nichtwähler bei zehn Prozent.