Altbundespräsident Fischer schreibt für Zeitung

Altbundespräsident Heinz Fischer geht erneut unter die Autoren: Ab Ende Juni wird er in der „Kleinen Zeitung“ regelmäßig zu Grundsatzfragen der Zeit schreiben, hieß es in der „Hauspost“.

In der Feiertagsausgabe heute gibt er seine persönlichen Erinnerungen an den Marshall-Plan wieder, es ist der Abdruck einer Rede, die er am Marshall Center in Leesburg bei Washington D. C. gehalten hat.