Führung der Kirche im Heiligen Land neu besetzt

Die Schlüsselpositionen der Kirche im Heiligen Land sind neu besetzt worden. Der Weihbischof Giacinto-Boulos Marcuzzo, seit 1993 Patriarchalvikar für Israel mit Sitz in Nazareth, wechselt als Generalvikar ins Lateinische Patriarchat nach Jerusalem. Die Veränderungen teilte der Jerusalemer Apostolische Administrator Erzbischof Pierbattista Pizzaballa gestern in einem Schreiben an seinen Klerus mit.

