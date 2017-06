Türkei: Protestmarsch gegen Verurteilung von Abgeordneten

Aus Empörung über die Verurteilung des Oppositionsabgeordneten Enis Berberoglu haben Anhänger der Mitte-links-Partei CHP in Ankara einen Protestmarsch gestartet. Die Demonstranten wollten bis in die rund 450 Kilometer entfernte Metropole Istanbul gehen, kündigte der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu heute im Güvenpark in Ankara an.

„Wir sagen, es reicht. Deswegen beginnen wir diesen Marsch“, sagte er. „Wir wollen nicht in einem Land leben, wo es keine Gerechtigkeit gibt.“ In Istanbul versammelten sich ebenfalls Demonstranten im zentralen Macka-Park und vor dem Gerichtsgebäude Caglayan, wie auf Bildern zu sehen war.

Zu 25 Jahren verurteilt

Der CHP-Abgeordnete Berberoglu war gestern in Istanbul wegen Geheimnisverrats zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Obwohl er nach Angaben der Partei Berufung einlegte, wurde er nach dem Urteil verhaftet. Berberoglu wurde beschuldigt, geheime Informationen, die türkische Waffenlieferungen an Islamisten in Syrien belegen sollen, an die Zeitung „Cumhuriyet“ weitergegeben zu haben.

Der ehemalige „Cumhuriyet“-Chefredakteur Can Dündar und der Hauptstadtbüroleiter der Zeitung, Erdem Gül, waren für die Veröffentlichung wegen Geheimnisverrats zu fünf Jahren und zehn Monaten beziehungsweise fünf Jahren Haft verurteilt worden. Dündar lebt im Exil in Deutschland.