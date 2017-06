130 alpine Nutztierrassen gefährdet

Durch Veränderungen in der Landwirtschaft sind fast 130 alte Nutztierrassen im Alpenraum gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht. Das Nationalparkzentrum BIOS in Mallnitz in Kärnten widmet sich bis Oktober solchen alten Rassen.

